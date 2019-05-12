شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون صينيون يطورون تقنية لكاميرا ترصد الأشخاص على بعد 28 ميلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون صينيون تقنية جديدة للكاميرا يمكنها أن تجعلك ترى بوضوح البشر على بعد 28 ميلاً، ووفقًا لبحث من Zheng-Ping Li الذى نشر فى مجلة ArXiv مفتوحة المصدر فإن تكنولوجيا الكاميرا يمكنها اختراق الضباب الدخانى والتلوث باستخدام مزيج من التصوير بالليزر وبرامج الذكاء الاصطناعى المتقدمة.

وعلى الرغم من أن تقنية LIDAR، والتى تمثل "اكتشاف الضوء وامتداد المدى"، قد استخدمت من قبل فى الكاميرات وتقنيات التصوير الأخرى إلا أن الباحثين يقولون إن البرنامج الجديد يساعد على تخفيف الضوضاء التى عجز عنها الباحثون السابقون.

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التقنية الجديدة

وتساعد تقنية تُسمى "gating" فى تجاهل الفوتونات التى تنعكس على كائنات أخرى فى مجال رؤية الكاميرا، ونظرًا لأن الكاميرا تستخدم ليزر لرصد جسم على مسافة عن طريق تسجيل المدة التى يستغرقها الضوء ليعكس مرة أخرى على الجهاز، فإن البرنامج الجديد قادر على إخبار الكاميرا بتجاهل كل شىء آخر يقع خارج توقيع ذلك الوقت.

وهناك فائدة أخرى كبيرة للتقنية الحديثة، وهى استخدام الكاميرا ليزر الأشعة تحت الحمراء فى الطول الموجى من 1550 نانومتر، ويقول التقرير إن هذا الطول الموجى لا يجعل الكاميرا آمنة للاستخدام فحسب، بل لن يضر بعيون الشخص الذى يتم تصويره.

وتشير تقارير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الكاميرا تستخدم أيضًا خوارزمية جديدة لتجميع البيانات المتفرقة التى تم جمعها للمساعدة فى الحصول على صورة يمكن التعرف عليها.