شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. بارتولوميو كريستوفورى مخترع أول بيانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبقى لنا أعمالهم ونستخدمها يوميا ولكننا لا نعرفهم.. علماء مروا علينا ابتكروا من الابتكارات ما ساعدنا فى حياتنا ومازال يساعدنا ولكنهم بمثابة الجندى المجهول، لذلك نقدم سلسلة كاملة عن هؤلاء الأشخاص الذين صنعوا التاريخ وإسهاماتهم ساعدت فى كل مجالات الحياة، وخلال هذه الحلقة نتحدث عن الرجل الذى اخترع الأداة الأكثر شعبية فى العالم، وهو بارتولوميو كريستوفوري مخترع أول بيانو.



بارتولوميو كريستوفوري

ووفقا لما ذكره موقع "classicfm" فإن البيانو هو واحد من أكثر الأدوات التكنولوجية شعبية وتأثيرا، لذلك تعتقد أن المخترع سيكون اسمًا مألوفًا مثل ألكساندر جراهام بيل أو توماس إديسون، ولكن للأسف لم نسمع عن مخترع الأداة التى ألهمت بيتهوفن.

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وُلد بارتولوميو كريستوفوري في عام 1655، وهو عالم إيطالى ابتكر أول جهاز بيانو، حيث إن أول ذكر للبيانو موجود في قائمة جرد أدوات فرديناندو من عام 1700، وكان الابتكار مزود بمجموعتين من الأوتار، مع موجة الصوت من خشب السرو.

ويبدو البيانو الأول مختلفًا تمامًا عن الآلات الحديثة، فلا توجد دواسات، ولوحة المفاتيح أقصر بكثير والأداة بالكامل أصغر بكثير.

وإذا سمعت البيانو الأول فسيبدو أيضًا مختلفًا تمامًا، أكثر هدوءًا وأقل رنينًا بكثير من البيانو الحديث.