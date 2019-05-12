شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد تابع لـ"سناب" يثير مخاوف ضد نفسية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات" مؤخرا تطبيقا جديدا يحمل اسم yolo والذى يسمح للمستخدمين بإرسال أسئلة مجهولة للآخرين، إلا أن "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" NSPCC حذرت من إمكانية استخدام ذلك التطبيق فى سلوك سيئ قد يعرض الشباب للخطر.

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى فتدعى مؤسسة NSPCC أن المستخدمين يمكن أن يتلقوا رسائل مسيئة، أو أن يتم استغلال الشباب بسبب هذه الميزة الجديدة التى يضمها التطبيق، وبالرغم من أن التطبيق تم إطلاقه منذ أسبوع إلا أنه اعتلى قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وكانت العديد من المنصات الأخرى التى تستخدم ميزة الأسئلة المجهولة قد تأثرت بالكثير من المشاكل والإساءات.

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وأكد "أندى برووز" الرئيس المعاون لسلامة الطفل أن تطبيقات مثل yolo أنه يمكن أن يتسبب فى رسائل وأسئلة مسيئة للمستخدمين، وأنه يجب على سناب شات تبرير كيف سيتم حماية الأطفال من هذا التطبيق.

ونشرت الحكومة البريطانية الشهر الماضى ورقة بيضاء عن أضرار الإنترنت تصرح فيها بإلزام شركات التكنولوجيا بضرورة حماية مستخدميها ومواجهة العقاب في حال خلاف ذلك.

ويذكر أنه تم تطوير التطبيق باستخدام منصة snap kit وهو جزء من برنامج سناب شات الذى يسمح لمطورى التطبيقات من دمج منتجاتهم مع المنصات الشهيرة، وهذا يسمح للمستخدمين بإضافة رسم على الصورة و إرسال رسائل مجهولة المصدر لمستخدمين آخرين أو جهات اتصال من خلال ميزة الـstory.