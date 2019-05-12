شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة ولوكسمبورج يعقدان اتفاقية "تجارة الفضاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول حكومة الولايات المتحدة جلب الأعمال والتجارة إلى الفضاء، وهى الآن حريصة على إقامة اتفاقيات مع مثيلتها من الدول الذين يسعون لنفس الحلم، حيث وقعت الولايات المتحدة مؤخرا اتفاقية مع لوكسمبورج من أجل استكشاف الفضاء بصورة أوسع.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فقد صرح رئيس وزراء لكسمبورج "إيتان شنايدر" أن بلده حريص على جعل تعدين الكويكبات حقيقة، وأن علاقتهم بالولايات المتحدة هى خطوة جيدة فى للاستفادة من تلك الموارد.

من جانبها أوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن هذا الاتفاق مجرد وسيلة لفريق العمل وليس تحالفا رسميا، وأن لوكسمبورج لا تستطيع فعل الكثير إلا من الناحية الواقعية دون إشراك جيرانها فى الاتحاد الأوروبى.

وأكملت فى تصريحها أنه لن يكون مفاجئا أذ حصلت البحوث الفضائية على دعم كبير نتيجة لهذا الاتفاق حتى لو استغرق هذا سنوات.