كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Hammock Throne”..أرجوحة متينة ومتعددة الاستخدامات

متابعة-سنيار: عاد المصمم Joe Demin إلى كيك ستارتر هذا الشهر لإطلاق حملته الثانية، لمنتجه الجديد، ويتعلق الأمر بأرجوحة فريدة تحمل اسم “Hammock Throne”.

تم إنشاء “Hammock Throne” لمساعدتك في الاستمتاع بتجربة أرجوحة كاملة في أي مكان تريد، وقد تم تصميمها لتبدو رائعة في منزلك، ولكنها مصنوعة أيضا للعيش في الهواء الطلق.

تم بناء “Hammock Throne” بشكل مقصود مع الحد الأدنى من المساحة وبصورة منخفضة لتكون متعددة الاستخدامات قدر الإمكان، ويبلغ قطر القاعدة 46 بوصة وتدور 360 درجة للحصول على مناظر بانورامية.

أرجوحة “Hammock Throne”، متاحة للدعم على Kickstarter مع تعهدات من 1،299 دولارًا أو حوالي 999 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المتوقع أن يتم شحنها إلى الداعمين خلال شهر سبتمبر 2019.