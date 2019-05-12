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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يحصل على تحديث جديد.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق التراسل الفورى المشفر تليجرام على تحديث جديد حمل الإصدار رقم Telegram 5.6، والذى وفر مجموعة من المميزات على رأسها ميزة أرشفة الدردشة، فضلا عن حصوله على لغة التصميم الجديدة "ماتيريال ديزاين"، إضافة إلى مجموعة من التحسينات والخيارات الجديدة الأخرى.
وبحسب ما نشرته خدمة تليجرام عبر منصتها الرسمية، فإن ميزة الأرشفة الجديدة يمكن الوصول إليها من خلال التمرير نحو اليسار على الدردشة من الواجهة الرئيسية للتطبيق، أما لإخفاء الدردشات المؤرشفة ما على المستخدم سوى التمرير نحو اليسار مرة أخرى فى واجهة الأرشيف، كذلك يمكن تثبيت الدردشات فى الأرشيف بأى ترتيب يرغب به المستخدم.
أما فيما يتعلق بالتصميم الجديد للتطبيق فسيلاحظ المستخدم وجود رمز قابل للتكيف، مع تصميم جديد للقوائم، فضلا عن رسوم متحركة أكثر سلاسة، كذلك هناك قائمة موسعة من خلالها يمكن رؤية ثلاثة أسطر فى المعاينة بدلاً من سطرين، كما حصلت قائمة المشاركة على تحديث بصرى، إذ يمكن عرضها بملء الشاشة وذلك عبر سحبها.
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