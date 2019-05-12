شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يحظر أى هاشتاج ضد استخدام التطعيمات ويروج معلومات خاطئة عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظر إنستجرام أى هاشتاج يعزز المعلومات المضللة ضد التطعيم، حيث يكافح إنستجرام للتغلب على المحتوى الذى يروج لنظريات مؤامرة ضد التطعيم، لذا فهو يتخذ خطوات جديدة لمنع انتشار المعلومات الخاطئة حول هذا الموضوع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ستبدأ الشركة الآن فى حظر الهاشتاج الذي يظهر معلومات خاطئة باستمرار عن اللقاحات ، مثل vaccinescauseautism و vaccinescauseaids و vaccinesarepoison، وبمجرد أن يتم حظر الهاشتاج، إذا حاول المستخدم البحث عن هذا المصطلح، فلن تظهر له أى نتائج عند الضغط عليه.

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ووسعت إنستجرام نطاق الهاشتاجات المحجوبة المضادة للتطعيم بعد استخدام هاشتاج مثل VaccinesKill لنشر المعلومات الخاطئة، حيث قالت إن خطواتها ستكون فى مواجهة الهاشتاجات التى تحتوى على كمية عالية من المعلومات الخاطئة المضادة للقاح.

ولم يحدد إنستجرام الحد الأدنى الذى يجب أن يصل إليه الهاشتاج قبل أن يكون مرشحًا للإزالة، لأنه لا يريد أن يكون المستخدمون قادرين على التلاعب وإصدار هاشتاجات جديدة.

وتذكر هذه الهاشتاجات عدة معلومات مضللة عن التطعيمات مثل أنها تسبب مرض التوحد ومعلومات أخرى تناهض استخدام التطعيم وهو ما يضر بالصحة.