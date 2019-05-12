طقس سابع يوم رمضان.. شديد الحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 35

نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد، معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة بمعدل يزيد عن درجة حرارة اليوم 3 درجات، وعلى الوجه البحري أيضا وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.
وتكون حالة البحر المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية ما...
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