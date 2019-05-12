كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Bang & Olufsen” تكشف عن سماعات جديدة مثالية لمحبي التمرن

متابعة-سنيار: كشفت Bang & Olufsen النقاب عن سماعات E6 Motion و E8 Motion جديدة تجسد أسلوب حياة نشط وديناميكي.

سماعات Beoplay E6 Motion بقيمة 300 دولار عبارة عن سماعات أذن لاسلكية خفيفة الوزن قابلة للتخصيص بشكل كامل وتأتي مع مجموعة من زعانف الأذن لمزيد من الراحة والأمان والقابلية للتخصيص.

E6 مصنوع من مواد ممتازة مع لوحة ألومنيوم مُركبة مثبتة على غلاف سماعات الأذن.

يأتي Beoplay E6 مع ميزة شحن ذكية تتيح للمستخدمين شحن سماعات الأذن أثناء استخدامها.

إنها تتميز بجهاز التحكم عن بعد بأكسيد الألمنيوم المدمج بثلاثة أزرار وميكروفون مدمج، مما يتيح لك التحكم في موسيقاك وتلقي المكالمات وتنشيط مساعد الصوت.

سماعات Beoplay E8 Motion التي تبلغ تكلفتها 350 دولارًا عبارة عن سماعات أذن خالية من الأسلاك مصممة لأسلوب حياة نشط.

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تم تصميم زاوية أنبوب التشغيل بعناية لتوفير احتكاك مثالي بين البوليمر والأذن، وتضمن زعانف الأذن القابلة للفصل وضع Beoplay E8 Motion بشكل آمن في الأذن.

تأتي سماعات الأذن E8 Motion مع حقيبة شحن حديثة مزودة بشحن لاسلكي Qi مما يتيح للمستخدم استخدام المنتج لاسلكيا.