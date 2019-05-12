شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. بافيل دوروف مطور "تليجرام" صاحب لقب زوكربيرج الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق تليجرام واحدا من أشهر تطبيقات التراسل الفورى المشفر فى العالم، إذ يتيح التطبيق للمستخدمين الكثير من المميزات المختلفة والتى على رأسها مميزات الأمان، لكن هل تساءلت يوما ما عن الشخص الذى قام بتطوير هذا التطبيق.

هو بافيل فاليريفيتش دوروف الذى طوره بالتعاون مع أخيه الأكبر "نيكولاى دوروف"، وقد ولد بافيل فى (10 أكتوبر 1984)، وهو رائد أعمال روسى اشتهر بكونه مؤسس موقع التواصل الاجتماعى فكونتاكتى، ولاحقًا تليجرام، وهو يطلق عليه اسم مارك زوكربيرج الروسى.

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قبل تأسيس تليجرام قام دوروف بتأسيس Vkontakte عام 2006، وهى شبكة شهيرة للتواصل الاجتماعى فى روسيا، وبحلول 2014 تعرض للنفى من روسيا، إلا أنه تمكن من الهروب من روسيا، وذلك عقب رفضه التعاون لتسليم بيانات مستخدمى موقع Vkontakte فى أوكرانيا للحكومة الروسية، وفى تلك الفترة تحكمت الحكومة الروسية بالإنترنت.

رأى دروف أن تطبيقات الدردشة الأخرى رديئة، ولعل ذلك هو السبب الذى دفعه هو وشقيقه نيكولاى، لتأسيس "Telegram".