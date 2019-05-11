تحقيقات تطال جوجل في الهند بشأن أندرويد

تواجه جوجل تحقيقات في الهند بشأن أندرويد، بعد أن أمرت لجنة المنافسة الهندية (CCI) – وهي الجهة المحلية المنظمة لمكافحة الاحتكار – بإجراء تحقيق مع الشركة التابعة لشركة ألفابت، بسبب استغلالها المزعوم للمركز المهيمن لنظام تشغيلها للهواتف المحمولة لحظر منافسيها، وذلك وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز.

وبدأت هيئة رقابة مكافحة الاحتكار في الهند استكشاف القضية العام الماضي، قبل التوصل إلى قرار في شهر أبريل، ببدء تحقيق شامل يتشابه مع ذلك الذي واجهته جوجل في أوروبا، والذي أدى إلى دفعها غرامة قدرها 4.34 مليارات يورو (5 مليارات دولار).

وتعمل أكثر من 95 في المئة من الهواتف الذكية في الهند بواسطة نظام أندرويد، الذي تستخدمه شركات تصنيع الأجهزة مجانًا، ويبدو أن هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في الهند مقتنعة الآن بأن عليها التحقيق في كون جوجل تستغل المركز المهيمن لنظام تشغيلها لإلحاق الضرر بمنافسيها المحليين.

وقررت CCI في منتصف شهر أبريل أن الاتهامات الموجهة في الشكوى تستحق التحقيق، وأمرت وحدة التحقيق التابعة لها بإجراء تحقيق شامل، ووفقًا لوكالة رويترز فإنه لم يتم الإبلاغ علنًا عن هذا القرار، كما لم يتم الإعلان عن السبب الذي يدعو إلى إجراء تحقيق شامل.

وتعد هذه القضية مهمة بالنسبة إلى CCI، وذلك بالنظر إلى سابقة الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن الهيئة قد خلصت إلى أن جوجل قد أساءت استخدام مركزها المهيمن، مع الإشارة إلى أن التحقيق يستغرق عامًا كاملًا، ومن المرجح استدعاء المسؤولين التنفيذيين في جوجل؛ للمثول أمام اللجنة في الأشهر المقبلة.

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وقال متحدث باسم جوجل في بيان: إن أندرويد قد مكنت ملايين الهنود من الاتصال بالإنترنت من خلال تقليل تكلفة أجهزة المحمول، وإن جوجل تتطلع إلى العمل مع CCI؛ لإظهار كيف أدى أندرويد إلى المزيد من المنافسة والابتكار، وليس التقليل”.

وأوضح المنظمون في قضية الاتحاد الأوروبي أن جوجل أجبرت الشركات المصنعة على تثبيت تطبيقاتها سابقًا، مثل محرك بحثها، ومتصفحها للويب كروم، إلى جانب متجرها للتطبيقات جوجل بلاي Google Play، على أجهزة أندرويد، مما منحها ميزة غير عادلة.

وتتمتع هيئة رقابة مكافحة الاحتكار الهندية بسلطة فرض عقوبة تصل قيمتها إلى 10 في المئة من حجم أعمال الشركة المحلية ذات الصلة، في السنوات المالية الثلاثة الأخيرة، إذا تبين أنها قد أساءت استخدام مركزها المهيمن.

وعلى الرغم من بروز الهند كواحدة من أكبر الأسواق بالنسبة لجوجل في السنوات الأخيرة، لكن الشركة لم تحقق سوى قدرًا ضئيلًا نسبيًا من الإيرادات في البلاد، التي بلغت 1.4 مليار دولار في السنة المنتهية في شهر مارس 2018، مقارنةً بأكثر من 100 مليار دولار من الإيرادات، التي حققتها الشركة عالميًا في الفترة الزمنية نفسها.

يذكر أن التحقيق الجديد لا يمثل مشكلة مكافحة الاحتكار الوحيدة للشركة في سوقها الرئيسي، إذ فرضت CCI عليها في العام الماضي غرامة قدرها 19.5 مليون دولار؛ بسبب تحيز البحث وإساءة استخدام مركزها المهيمن، كما وجدت أنها قد وضعت ميزة البحث عن رحلات الطيران التجارية في مكانة بارزة في صفحة نتائج بحثها.