فيسبوك تقاضي شركة كورية لتحليل البيانات

قالت شركة فيسبوك يوم الجمعة: إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة لتحليل البيانات في كوريا الجنوبية؛ لمخالفتها سياسات الشركة الخاصة ببيانات المطورين، ورفضها الخضوع لمراجعة إلزامية.

وقالت الشركة الأمريكية التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم في بيان: إنها رفعت الدعوى ضد شركة “رانك ويف” Rankwave في محكمة ولاية كاليفورنيا بعد التحقيق في إساءة استخدام بياناتها “فيما يتعلق بخدمات الإعلان والتسويق”.

وذكرت فيسبوك أن شركة “رانك ويف” رفضت التعاون معها عندما سعت إلى المراجعة، والتدقيق مع المجموعة الكورية الجنوبية، وهي عملية إلزامية لجميع المطورين الذي يستخدمون منصتها.

وقالت جيسيكا روميرو – مديرة تطبيق النظام والتقاضي في فيسبوك – في بيان: “من خلال رفع الدعوى، نرسل رسالة إلى المطورين مفادها أن فيسبوك جادة في تطبيق سياساتنا، بما في ذلك مطالبة المطورين بالتعاون معنا خلال التحقيق”.

وسعت فيسبوك إلى تشديد الرقابة على كيفية استخدام المطورين الخارجيين لبياناتها في أعقاب فضيحة “كامبردج أناليتيكا” Cambridge Analytica، إذ حصلت شركة الاستشارات السياسية البريطانية بصورة خاطئة على المعلومات الشخصية لنحو 87 مليونًا من مستخدمي فيسبوك، عن طريق جهات خارجية.

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ووفقًا لتقرير المحكمة الذي صدر أمس الجمعة، فقد بدأت شركة “رانك ويف” منذ عام 2014 استخدام بيانات فيسبوك التي جمعتها من تطبيقاتها؛ “لأغراض تجارية خاصة بها”، بما في ذلك تقديم خدمات استشارية للمعلنين والمسوقين، مما يتعارض مع سياسات فيسبوك.

وقالت فيسبوك: “لقد أضر سوء سلوك (رانك ويف) أيضًا بسمعة فيسبوك، وثقتها بين العامة، وحسن نواياها، كما أدى إلى إنفاق فيسبوك على موارد للتحقيق في سلوك (رانك ويف) الخاطئ، ومعالجته”.

وقالت أيضًا: إن “رانك ويف” كسبت بصورة غير عادلة مبلغ 9.8 ملايين دولار أمريكي، من خلال استخدامها لبيانات فيسبوك. وأضافت الشركة أنها تريد من المحكمة “تطبيق بنود التعاون الأساسية” التي وافقت عليها “رانك ويف” من أجل تشغيل التطبيقات على منصة فيسبوك.

وطالبت فيسبوك أيضًا بتعويضات غير محددة، كما سعت إلى استعادة ما كسبته “رانك ويف” من استفادتها من خلال استخدام بيانات فيسبوك.