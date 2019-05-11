تكنولوجيا: TSMC بدأت إنتاج رقاقات A13 للإصدارات القادمة من هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة TSMC لتوريد رقاقات معالج A13 لشركة ابل خلال الفترة القادمة، حيث تبدأ الإنتاج الضخم للرقاقة خلال الشهر المقبل وفقاً لتقرير بلومبرغ.
أكد تقرير جديد من بلومبرج على بدء TSMC الإنتاج التجريبي لرقاقات معالج A13 الجديدة التي تدعم إصدارات ابل القادمة من هواتف الأيفون، على أن تبدأ الإنتاج الضخم للرقاقة في نهاية هذا الشهر.
ومن المقرر أن تأتي رقاقة A13 بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع تحسينات في معمارية EUV التي تستخدم الأشعة الفوق بنفسجية، حيث تشير التوقعات إلى أن الرقاقة ستدعم عمر أطول للبطارية، مع تحسينات في الآداء.
ولقد أكدت التسريبات حتى الآن على أن ابل ستطلق ثلاثة إصدارات من هواتف الأيفون أيضاً خلال هذا العام، على أن يتوافق الثلاثة إصدارات في لغة التصميم الخارجي، كما يأتي أعلى إصدار من ابل بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر مميز بزوايا واسعة، بينما يأتي الإصدار الجديد من هاتف XR مع عدسات telephoto.
أيضاً من بين المميزات التي تقدم في إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون ميزة الشحن المعاكس من هاتف إلى أخر، وهي ميزة ستتيح للمستخدمين شحن سماعة AirPods أو إكسسوارات ابل بنفس التجربة المقدمة من هواوي وسامسونج في الإصدارات المميزة.
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