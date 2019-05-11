TSMC بدأت بالفعل عملية إنتاج المعالج Apple A13 من أجل هواتف iPhone القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد علمنا بالفعل أن شركة TSMC المتخصصة في صناعة الرقاقات والمعالجات ستكون هي المزودة الوحيدة لشركة آبل بمعالجات Apple A13 التي سيتم إستخدامها لأول مرة في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. الآن، صدر تقرير جديد من وكالة الأنباء بلومبورج يشير إلى أن شركة TSMC بدأت الإنتاج التجريبي للمعالج Apple A13 مع خطط لبدء عملية الإنتاج الضخم بحلول نهاية هذا الشهر.

سيتم تصنيع المعالج Apple A13 الجديد بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر المحسنة. وكما هو الحال دائمًا، فنحن نتوقع أن نرى تحسنًا على مستوى الأداء وعلى مستوى الكفاءة في إستهلاك الطاقة، على الأقل بالمقارنة مع المعالج Apple A12 Bionic الحالي.

ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، فيبدو أن شركة آبل ستواصل تقديم ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، وهذا ما يعني بأننا سنرى خلفاء كل من iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR. وستأتي جميع هذه الهواتف الثلاثة الجديدة بنفس التصميم المستخدم في الهواتف الحالية بإستثناء الواجهة الخلفية التي ستضم ثلاث كاميرات في حالة الهاتفين iPhone XS 2019 و iPhone XS Max 2019، وكاميرتين في حالة الهاتف iPhone XR 2019.

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الميزة الأخرى التي ستصل مع هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام هي ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، وهي الميزة التي ستسمح لهذه الهواتف بشحن الملحقات مثل AirPods لاسلكيًا أو أجهزة أخرى، تمامًا كما هو الحال مع هواتف Huawei وسامسونج الرائدة.