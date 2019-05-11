تطبيق GOAT يستخدم الواقع المعزز ليتيح لك معاينة الأحذية الرياضية قبل إطلاقها

فاطمة أيت طالب - دبي - كثير من الناس متحمسون جدًا لشراء الأحذية الرياضية، وفي حالة إذا كنت واحدًا من هؤلاء، فقد ترغب في معرفة أن متجر GOAT يعرض الآن ميزة جديدة تستند على الواقع المعزز تتيح للناس معاينة الأحذية الرياضية الجديدة قبل إطلاقها. إستخدمت شركات أخرى تكنولوجيا الواقع المعزز لشيء مماثل، ولكن سيكون بمقدور مستخدمي GOAT معاينة الأحذية الرياضية قبل إطلاقها فعليًا.

الأشخاص المهووسين بشراء الأحذية الرياضية سيعرفون على الفور أن GOAT هي واحدة من أكبر الشركات التي تنشط في سوق الأحذية الرياضية. كشفت الشركة مؤخرًا عن وجود نحو 12 مليون مستخدم وحوالي 150 آلف بائع. هذا يعني أن الكثير من المستخدمين سيتمكنون الآن من الإستفادة من منصة الواقع المعزز لمعاينة الأحذية الرياضية التي كانوا يتطلعون إلى شرائها حتى قبل أن تصل إلى الأرفف.

منصة الواقع المعزز التابعة لشركة GOAT تعرض الآن الأحذية الرياضية المنتظرة بشدة للمعاينة. على سبيل المثال، الحذاء Travis Scott x Air Jordan 1 Retro High OG Mocha سيكون متاحًا للمعاينة إبتداء من اليوم مع العلم بأنه لن يصل إلى السوق حتى الأسبوع المقبل.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى منصة الواقع المعزز للتطبيق على نظام iOS من خلال تحديث تطبيق GOAT أولاً عبر الصفحة الرئيسية. وبالنسبة لمستخدمي الأندرويد، فبإمكانهم الإطلاع على الأحذية الرياضية في وضع الواقع المعزز من خلال صفحة الأحذية.