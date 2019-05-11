تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فضيحة جديدة لفيس بوك والهاكرز يستهدفون الولايات المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى عالم التكنولوجيا، بداية من ظهور دراسة تشير إلى أن نصف مستخدمى السوشيال ميديا يساهمون فى نشر الأخبار المزيفة، إضافة إلى تورط فيس بوك في نشر فيديوهات تشكر الإرهابيين على استخدام المنصة، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد اليوم كما يلى: تقارير: "أبل" تطور رقائق المعالج الخاص بهاتفها المنتظر "آيفون 11" عالم مسلم..ابن الهيثم مؤسس علم البصريات والفلكى الذى بحث فى تكوين العالم دراسة:نصف مستخدمى السوشيال ميديا يساهمون فى نشر الأخبار المزيفة كارثة جديدة.. فيس بوك يشكر الإرهابيين على استخدام المنصة بفيديوهات خاصة Advertisements تقرير: هجمات الفدية التى تستهدف الولايات المتحدة فى ارتفاع

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