شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يقاضى شركة كورية لانتهاك قواعد الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع فيس بوك أمس الجمعة أنه يقاضى شركة تدعى Rankwave، وهى شركة كورية جنوبية تقوم بتحليل بيانات مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى لأغراض تسويقية.

وقالت جيسيكا روميرو، مديرة التقاضى فى فيس بوك، فى منشور على المدونة الرسمية للشركة: "كان فيس بوك يحقق فى ممارسات شركة Rankwave فيما يتعلق بخدمات الإعلان والتسويق، وفشلت Rankwave فى التعاون مع جهودنا للتحقق من امتثالها لسياساتنا، والتى نطلبها من جميع المطورين الذين يستخدمون نظامنا الأساسى".

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ويزعم فيس بوك فى الدعوى - المرفوعة فى المحكمة العليا فى كاليفورنيا فى مقاطعة سان ماتيو - أن Rankwave انتهكت عقدًا مع الشبكة الاجتماعية وانتهكت قانون كاليفورنيا الذى يحظر الأعمال التجارية غير العادلة أو غير القانونية أو الاحتيالية.

ومنذ عام 2010 قامت شركة Rankwave بتشغيل ما لا يقل عن 30 تطبيقًا على منصة فيس بوك. وتستخدم الشركة الكورية الجنوبية البيانات المرتبطة بتلك التطبيقات لإنشاء وبيع أدوات الإعلان والتسويق، وهو ما يتعارض مع قواعد فيس بوك، كما تزعم الدعوى.

يذكر أن فيس بوك بدأ التحقيق فى أعمال Rankwave فى يونيو 2018 واكتشف أن الشركة لا تمتثل لسياسة نظامها الأساسى، ذلك لأن شركة Rankwave استخدمت بيانات صفحات فيس بوك المرتبطة بتطبيقاتها من أجل "أغراضها التجارية" مثل تقديم "خدمات استشارية" للمعلنين والمسوقين.