فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا قبل يومين على المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme X القادم من العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo بفضل هيئة الإتصالات الصينية TENAA، ولكن ما زلنا نجهل نوع المعالج الذي سيأتي به هذا الهاتف على الرغم من حقيقة أننا نعرف بأنه سيضم معالج ثماني النوى بتردد 2.2GHz.
حسنًا، لقد أصبحنا نعلم الآن نوع المعالج الذي سيأتي به الهاتف Realme X، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء Geekbench، مما أكد لنا قدومه مع المعالج الثماني النوى Snapdragon 710، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.
وتجدر الإشارة إلى أن المعالج Snapdragon 710 سيشق طريقه كذلك إلى الهاتف Realme X Lite الذي ستعلن عنه شركة Realme في نفس اليوم الذي ستعلن فيه عن الهاتف Realme X. عمومًا، إذا كنت مهتمًا بأحد هذين الهاتفين، وترغب في معرفة المزيد حول مواصفاتهما التقنية، فألقي نظرة على جدول المواصفات أدناه :
|المواصفات
|Realme X
|Realme X Lite
|المعالج
|معالج ثماني النوى بتردد 2.2GHz
|معالج ثماني النوى بتردد 2.2GHz
|الذاكرة العشوائية
|4GB/8GB
|4/6GB
|نظام التشغيل
|Android Pie
|Android Pie
|الشاشة
|شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD
|شاشة AMOLED بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD
|الكاميرا الخلفية
|48MP (Sony IMX586) + 5MP
|16MP + 5MP
|الكاميرا الأمامية
|كاميرا منبثقة بدقة 16MP
|25MP
|الذاكرة الداخلية
|64GB
|64/128GB
|الذاكرة الخارجية
|غير مدعومة
|لما يصل إلى 256GB
|الألوان
|الأسود المتدرج للأزرق, الأبيض
|الأزرق, البنفسجي
|مستشعر بصمات الأصابع
|في الشاشة
|في الخلف
|البطارية
|3680mAh
|3960mAh
كانت هذه تفاصيل خبر رصد الهاتف Realme X في إختبارات الأداء مع المعالج Snapdragon 710 ومع 8GB من الذاكرة العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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