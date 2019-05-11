كوالكوم تعلن عن معالج جديد للسماعات الذكية في مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة كوالكوم بإصدار المعالج Qualcomm QCC5100 Series الذي يستهدف سماعات الرأس الذكية في مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2019 لمساعدة الشركات المصنعة على إنشاء سماعات ذكية جيدة وبشكل أسرع.

ليس من السهل إنشاء سماعات الأذن الذكية لأن عملية تصنيعها تشمل تضمين كمبيوتر صغير في جهاز صوتي صغير نسبيًا. وبالإضافة إلى ذلك، فيجب أن تكون هذه السماعات قادرة على سماع الأوامر الصوتية في جميع البيئات المختلفة من أجل الإستجابة للأوامر الصوتية. وبطبيعة الحال، هناك بعض السماعات الذكية التي تقوم بذلك، ولكن عندما تعمل كوالكوم وجوجل معًا على منصة للسماعات الذكية مثل Qualcomm QCC5100 Series، فينبغي أن يثير ذلك إهتمام المصنعين.

هزت شركة كوالكوم القارب في الماضي من خلال توفير معالجات ممتازة للساعات الذكية والطائرات بدون طيار، والكاميرات الذكية وغيرها. بناءً على خبرتها في كل من تسجيل الصوت والإستنساخ من هندسة الهواتف الذكية، فإن شركة كوالكوم تمتلك كل ما تحتاجه لإنشاء معالج أو بالأحرى منصة مميزة لسماعات الرأس الذكية.

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من خلال الإستعانة بخبرتها في مجال معالجة الصوت أثناء الإدخال والإخراج، فيمكن لشركة كوالكوم رفع أعباء هائلة عن الشركات المصنعة للسماعات التي تعتبر خبيرة في إخراج الصوت التمثيلي، وليس على وجه التحديد في معالجة الصوت. وتتمثل مساهمة جوجل في توفير الدعم الكامل للمساعد الرقمي Google Assistant وآلية الإقتران السريعة Fast Pair.

تقوم شركة كوالكوم بتوفير تصميم مرجعي، حتى تتمكن الشركات الأخرى من إستخدام نفس التكنولوجيا والمكونات مع التركيز فقط على التصميم وتجربة المستخدم في السماعات الذكية الخاصة بها. في المقابل، يجب على المستخدمين النهائيين أن يشهدوا تدفق المزيد من السماعات الذكية إلى السوق قريبًا، وربما تخفيضات على مستوى الأسعار كذلك، ولكن لن يؤكد لنا ذلك سوى الوقت.