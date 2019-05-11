شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فضيحة لتسلا..تصوير فيلم إباحى بداخل سيارة Model X فى وضع القيادة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام شخصين بتصوير مشهد جنسى صريح خلال قيادة سيارتهما تسلا Model X ذاتية القيادة على الطريق السريع فى إحدى الولايات الأمريكية، وظهر فى الفيديو أن السيارة كانت على وضع "القيادة الذاتية"، حيث تم نشر هذا الفيديو على أحد المواقع الإباحية، الأمر الذى أثار غضب الكثيرين تجاه الشركة وتجاه الأمر.

وبحسب موقع metro البريطانى، فقد قامت تسلا مؤخرا بإضافة تحديثات البرامج ببطء لسياراتها لجعل ميزة "القيادة الذاتية" أكثر استقلالا، وبمجرد تمكين هذا الوضع، فإنه يتيح للسيارة التحكم فى قيادة نفسها بنفسها بالكامل والتنقل مع حركة المرور دون اى تدخل من السائق، لكن رغم ذلك فقد تم تصميم الطيار الآلى لمساعدة الناس على القيادة، وليس السيطرة الكاملة، حيث حذرت الشركة من الاعتماد بالكامل على السيارة فى قيادة نفسها.

كما أضافت الشركة أيضا مطالبة السائقين بوضع أيديهم على عجلة القيادة بعد عدة حوادث تسبب فيها أشخاص اعتقدوا أن السيارة ستقود نفسها، ففى شهر مارس، ظهرت لقطات تظهر سائق سيارة تسلا نائماً بينما سيارته تسير بسرعة على طريق سريع مزدحم بسرعة 75 ميلًا فى الساعة، وقد تم تصوير الرجل المجهول الهوية وهو يغفو بينما كانت السيارة الكهربائية تسير فى طريق سريع فى لا بوينتى، كاليفورنيا ، باستخدام ميزة الطيار الآلى، وحتى الآن لم تعلق شركة تسلا على هذه الحادثة.