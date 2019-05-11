شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الاتحاد الأوروبى.. الهند تحقق مع جوجل بسبب احتكار "أندرويد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة المنافسة الهندية فى فتح تحقيق مع شركة جوجل بسبب ممارساتها الاحتكارية التى تقوم بها من خلال نظام تشغيل أندرويد التابع لها، وهو ما يعتبر خطوة مشابهة لما قام به الاتحاد الأوربى فى وقت سابق من العام الماضى.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيأتى هذا التحقيق بعد نحو عام من بحث الهيئة عن مخالفات تجاه الشركة وهو ما انتهى بقرار فتح التحقيق، إلا أنه لا توجد الكثير من المعلومات حول هذا الأمر، بسبب عدم إعلان الحكومة الهندية الموضوع بشكل علنى، لكن على ما يبدو أن الأمور ستكون شبيهة لما حدث بين جوجل والاتحاد الأوروبي.

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يذكر أن الاتحاد الأوروبى فرض غرامة بقيمة 5مليار دولار على جوجل، بسبب ممارساتها الاحتكارية فى نظام التشغيل أندرويد بسبب التطبيقات التى تأتى مثبتة مسبقًا والتى لا يمكن حذفها مثل متصفح كروم ويوتيوب، وهو ما جعل الشركة تقرر منح مستخدمى المنطقة حرية أكبر فى هذا الموضوع.