سامسونج تقدم نصائح للفلوجرز لتصوير أفضل الفلوجات بإستخدام الهاتف +Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تريد أن تكون فلوجر؟ حسنًا، لقد قامت شركة سامسونج بالكشف عن بعض النصائح المفيدة التي تساعدك على إستخدام الهاتف +Galaxy S10 لتصوير الفلوجات اليومية. على أي حال، يقدم الدليل المنشور من قبل شركة سامسونج نصائح بشأن كيفية تحسين جودة اللقطات وكذلك محتوى تدوينات الفيديو الخاصة بك.

النصيحة الأولى بسيطة، وهي أنه إذا لم تكن تملك حامل منع الإهتزاز، فبإمكانك إستخدام وضع Super Steady Mode لإلتقاط صور خالية من الإهتزاز. النصيحة الثانية هي أنه يمكنك إستخدام Hyperlapse لإظهار التحولات من موقع إلى آخر مع العلم بأنه يمكنك إنشاء فيديوهات Hyperlapse من اللقطات العادية، وهو أمر رائع إذا نسيت تفعيل هذا الوضع في ذلك الوقت.

تعد اللقطات البطيئة الحركة طريقة موثوقة لتزويد المحتوى الخاص بك بالمزيد من المتعة، ويمكن للهاتف +Galaxy S10 بالفعل تصوير فيديوهات بطيئة تتراوح ما بين 0.4 ثانية إلى 14 ثانية. وأوضحت شركة سامسونج كذلك أن مقاطع الفيديو البطيئة يمكن جعلها غير متناهية ومشاركتها بصيغة GIF.

Advertisements

النصائح الأخيرة التي قدمتها شركة سامسونج للفلوجرز تشمل أن الكاميرا الأمامية للهاتف +Galaxy S10 تستطيع تصوير الفيديوهات بدقة 2160p مما يتيح لك الحصول على جودة أفضل حتى عندما تقوم بالتحدث إلى الكاميرا، وتشمل كذلك القدرة على إستخدام الرموز التعبيرية الثلاثية الأبعاد AR Emoji لإضافة اللمسة الكرتونية إلى الفلوجات الخاصة بك. وإليكم أدناه فيديو ملتقط بإستخدام الهاتف +Galaxy S10 من قبل الفلوجر الكوري HongJun :