Google Pixel 3a هو هاتف جوجل الأسهل من حيث الإصلاح على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على طول عمر الهاتف. على سبيل المثال، يلعب إستخدام المواد القوية دورًا هامًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إستخدام مواصفات تقنية أكثر قوة يمكن أن يسمح للمستخدمين بالإحتفاظ بهواتفهم لبضع سنوات، ثم هناك أيضا مشكلة التصليحات، حيث أن سهولة الإصلاح من شأنها أن ترفع من المدة التي يحتفظ بها المستخدمين بهواتفهم الذكية.

على سبيل المثال، إذا كان من الصعب إصلاح الهاتف وإذا كان من الصعب الحصول على قطع الغيار، فهذا يعني أنه في حالة تلف الهاتف، قد يكون الأرخص شراء هاتف جديد. لحسن الحظ، فالهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL اللذان أعلنت عنهما شركة جوجل مؤخرًا يعتبران من هواتف جوجل الأسهل من حيث الإصلاح على الإطلاق.

هذا وفقا لتقييم أجراه فريق iFixit المتخصص في تفكيك الأجهزة لكلا الهاتفين، فقد أعطى هذا الفريق التقييم 6 من أصل 10 للهاتف Google Pixel 3a XL من حيث سهولة الإصلاح. لإعطائك بعض السياق، فقد حصلت هواتف Google Pixel 3 السابقة على التقييم 4 من أصل 10 من حيث سهولة الإصلاح. ووفقا لفريق iFixit، فقد وجد أن معظم مكونات الهاتفين Googe Pixel 3a و Google Pixel 3a XL عبارة عن وحدات ويمكن إستبدالها بسهولة بمجرد إزالة الشاشة.

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لقد وجد هذا الفريق أيضًا أن المادة اللاصقة المستخدمة في الهاتف لا تُعقد عملية الإصلاح، وأن البراغي المستخدمة عبارة عن براغي T3 Torx العادية، وهذه الأمور كلها ساعدت على جعل مهمة الإصلاح أسهل. لاحظ فريق iFixit كذلك أن الهاتف يحتوي على بعض الكابلات النحيفة التي تربط المكونات المختلفة معًا والتي يمكن أن تتمزق أثناء عملية الإصلاح، ولكن بخلاف ذلك، يبدو أن معظم محلات الإصلاح لا ينبغي أن تواجه مشكلة في إصلاح الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL.