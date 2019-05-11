تكنولوجيا: يعنى إيه دراجة إلكترونية وإزاى بتشتغل بالكهرباء؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاليا أصبحت هناك الكثير من الصيحات الجديدة للدراجة فلم تتوقف على مجرد شكلها التقليدى القديم كدراجة ببدالات، ولكنها تحولت لدراجة إلكترونية تعمل بالكهرباء وتصل لسرعات عالية، ومع ذلك ما زال الكثيرون منا لا يعلم كيف تكون الدراجة الإلكترونية. ووفقا لما ذكره موقع " explainthatstuff" التكنولوجى فإذا كان لديك أضواء دراجة تعمل بمولد فأنت بالفعل تملك دراجة تعمل بالطاقة الكهربائية، والتى تعمل عندما تحرك ساقيك لأعلى ولأسفل على الدواسات، فتقوم بتدوير العجلات، وينتج الدينامو الصغير (المولد) المثبت على العجلة الخلفية تيارًا صغيرًا من الكهرباء يحافظ على إضاءة مصباح الأمان الخلفى فى الظلام. وليس ذلك فقط بل إن هذا التفسير المبسط لا يعكس سوى الشكل الأولى للدراجة الإلكترونية، فإذا تمت إزالة المصباح واستبداله ببطارية كبيرة ستطلق البطارية تيارًا كهربائيًا ثابتًا، بحيث يدور مثل محرك كهربائى، وسيدور الإطار ويجعل الدراجة تمشى دون مساعدة من دواسة القدم.



دراجة إلكترونية

الأجزاء الرئيسية للدراجة الكهربائية هناك أربعة أجزاء رئيسية للدراجة الكهربائية تشمل على البطاريات، والمحرك، والإطار القوى، والفرامل. Advertisements أنواع الدراجة الكهربائية يوجد نوعان رئيسيان من الدراجات الكهربائية، يعملان إما بالطاقة الكاملة أو بمساعدة الطاقة، وهما يختلفان فى طريقة تشغيلهما بواسطة المحرك الكهربائى: • الطاقة الكاملة: تم تصميم هذه الدراجات لمسافات قليلة، يكون لديها بطاريات كبيرة ومحركات قوية وتميل إلى أن تكون كبيرة وثابتة وثقيلة، ومثل هذه الدراجات هى للأشخاص الذين يحبون ركوب الدراجات ولكن يكرهون بدالاتها، ونظرًا لأنك تستخدم الطاقة طوال الوقت، فإن النطاق يكون محدود عادةً ما بين 16 و30 كم أو 10-20 ميلا. • المساعدة بالطاقة: تُعرف أيضًا باسم دراجات مساعدة الدواسات، ولقد تم تصميمها بحيث يتم تدويرها معظم الوقت وتعمل بالطاقة الكهربائية إما عندما تكون متعبا أو عندما تشعر أنك محتاج قليلا من المساعدة الكهربائية. على عكس الدراجات ذات الطاقة الكاملة، ليس لديهم محركات محور عديدة بدلاً من ذلك، يوجد محرك كهربائى منفصل مثبت بالقرب من العجلة الخلفية وتقوده ببساطة عن طريق الضغط على الإطار الخلفى، وهذا يمنح الدراجات المساعدة على الطاقة نطاقًا أكبر بكثير من الدراجات كاملة الطاقة بما يتراوح بين 80-145 كيلومترًا أو 50-90 ميلا.

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