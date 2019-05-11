شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل إزاى؟.. هكذا يحول التلفزيون الكهرباء إلى صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يخلو منزل من وجود جهاز "تلفزيون"، لكن هل فكرت مرة فى الكيفية التى يمكن من خلالها لهذا الصندوق عرض المحتويات المختلفة، وتحويل الإشارات اللاسلكية التى تصل إليه إلى صور وأصوات مختلفة.

- كيفية عمل التليفزيون:

يعتمد التلفزيون على سريان التيار الكهربائى حتى تعمل الدوائر الكهربائية الموجودة بداخله ويصبح قادراً على العمل، فهو عبارة عن جهاز استقبال، أما المحطة التلفزيونية فهى وحدة الإرسال، إذ يتم تحويل الفيديو المراد بثه بالإضافة إلى الأصوات المرافقة، بحيث يتم دمج الإشارة الصوتية مع إشارة الصورة ثم تدخلان إلى المكبر فيتم بثهما ليستقبلهما هوائى التلفزيون، والذى يعمل على تكبير الإشارة المستقبلة وإعادة فصلها إلى إشارتين الأولى إشارة الصوت والثانية إشارة الصورة.

وعقب فصل كل إشارة يتم إرسالها غلى جهاز معين لكى يتم معالجتها لتعرض الأصوات والصور معاً على شاشة التلفزيون، فهو فى النهاية عبارة عن مرحلتين الأولى هى الإرسال والثانية هى الاستقبال.

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أجزاء التلفزيون

يتكون التلفزيون من مجموعة من المكونات المهمة اللازمة لعمله وهي:

-أنبوب أشعة الكاثود

هو عبارة عن أنبوب مفرغ داخل هذا الفراغ هنالك إلكترونات تتحرك بسرعة من حقل إلى آخر (سلبى إلى إيجابي)، حيث تتدفق هذه الإلكترونات من حقل كهربائى موجب إلى سالب على شاشة مغلفة بالفوسفور، ليضيء الفوسفور عندما تصل هذه الإلكترونات إلى الشاشة لتخلق صورة، ويقوم التلفزيون بإنشاء صور عن طريق إنشاء وحدات بكسل صغيرة أو نقاط صغيرة على الشاشة.

- معالج اللون:

داخل الأنبوب السابق، هناك حزمة تطلق الإلكترونات على شاشة مغطاة بالفوسفور، مع ملاحظة أن التلفزيون الملون يحتوى على ثلاث حزم وهى الأحمر والأزرق والأخضر، كما تحتوى شاشة التلفزيون الملون أيضًا على شاشة واحدة تعرض الصورة منها، ولكن خلف هذه الشاشة عبارة عن ورقة من الفوسفور.

- الهوائي:

وهو جهاز استقبال إشارات البث التلفزيونى هوائى، إذ تبث إشارات التلفزيونى لمسافة طويلة وتواجه العديد من العقبات مثل الجدران والعوائق الأخرى