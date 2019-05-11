تكنولوجيا: TSMC تستعد لبدء الإنتاج الضخم للرقاقات المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة TSMC في إنتاج رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر مؤخراً، بينما قررت الشركة لبدء الإنتاج الضخم في النصف الأول من 2020.

تنتقل شركة TSMC للجيل الجديد من رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر حيث تبدأ الإنتاج الضخم للرقاقات خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن توفر هذه الرقاقات مساحة بنسبة 45%، كما تأتي بآداء أفضل بنسبة 15% مقارنة بالرقاقات المميزة بدقة تصنيع 7 ناومتر.

ومن المقرر أن تقدم TSMC هذا العام الجيل الجديد من رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تأتي بميزة خفض إستهلاك الطاقة من 6 إلى 12%، كما ترتفع كثافة الترانزستور بنسبة 20% مقارنة بالإصدارات الحالية من رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 7 ناومتر.

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يذكر أن شركة TSMC تورد رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 7 ناومتر للكثير من العملاء، ويأتي على رأسهم شركة ابل بالتأكيد، حيث تعد TSMC المورد الوحيد لشركة ابل حتى عام 2020، أيضاً من المتوقع أن يقع إختيار كوالكوم على شركة TSMC لتصنيع الإصدار القادم من رقاقات Snapdragons المميزة، والتي تتميز بدقة تصنيع 7 ناومتر.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن TSMC بدأت بالفعل في تطوير رقاقات 5 نانومتر بلس، حيث تبدأ إنتاج هذه الرقاقات في الربع الأول من 2020، بينما تنتقل إلى الإنتاج الضخم في 2021.

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