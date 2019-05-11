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فاطمة أيت طالب - دبي - قرر الهاتف Lenovo Z6 Pro الذي أعلنت عنه شركة Lenovo مؤخرًا الإنضمام إلى قائمة الهواتف الذكية الراقية التي حصلت على نسخ خاصة تحمل شعار إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة السيارات الفاخرة. وعلى ذكر ذلك، فقد قام نائب رئيس شركة Lenovo اليوم بنشر صورة تستعرض لنا نسخة Ferrari Edition من الهاتف Lenovo Z6 Pro على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo من دون ذكر الكثير من التفاصيل.
نحن لا نعلم ما إذا كانت نسخة Ferrari Edition من الهاتف Lenovo Z6 Pro ستحصل على ميزات محسنة مثل تقنية شحن أسرع مع العلم بأن الهاتف Lenovo Z6 Pro الحالي يدعم الشحن بقوة 18 واط فقط. هذا بالفعل، ما حدث مع الهواتف الرائدة الأخرى التي حصلت على نسخها الخاصة المزركشة بالعلامات التجارية التابعة للشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الفاخرة. وعلاوة على ذلك، فلا يزال من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت هذه النسخة ستكون متاحة للمستهلكين.
وفيما يلي بعض الهواتف الذكية الخاصة التي جاءت مع لمسة خاصة بالعلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة السيارات الفاخرة : Huawei Mate RS Porsche Design و Oppo Find X Lamborghini و OnePlus 6T McLaren، والآن Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس شركة Ferrari ينشر صورة لنسخة فيراري من الهاتف Lenovo Z6 Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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