محرك الإهتزاز سيحصل أيضًا على تحسينات في الهاتف OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنوات، ظلت شركة OnePlus تصنع هواتف ذكية جميلة. على الرغم من أن الشركة الصينية لا تقود حملات تسويقية ضخمة، إلا أن حقيقة أنها قدمت هواتف ذكية قوية وعالية الجودة جعلها تحظى بإعجاب الملايين من المستهلكين حول العالم. ومع ذلك، يبدو أن أيام الشركة المتواضعة على وشك أن تنتهي قريبًا.

أثناء حديثه مع موقع CNet، كشف الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau أنهم سيتعاملون أخيرًا مع واحدة من الميزات الضعيفة في هواتفها الذكية، وهي محرك الإهتزاز. ظل العملاء على مر السنين يشتكون من أن الإهتزاز الذي تشعر به أثناء إستخدام هواتف OnePlus يكون ضعيفًا وغير متسق إلى حد ما، مما يجبرهم على تفويت الإشعارات.

ومع ذلك، مع الهاتف OnePlus 7 Pro القادم، أكد السيد Pete Lau بأنه سيتم معالجة هذه المشكلة. ووفقا للسيد Pete Lau، فقد صرح بالقول : ” إضطر فريقنا إلى تغيير التصميم الداخلي للهاتف OnePlus 7 Pro، ليكون موضوعًا بشكل ملائم في الداخل دون زيادة سمك الجهاز، مما قد يؤدي إلى تعزيز الراحة أثناء الإستخدام. في الوقت نفسه، كان علينا التأكد من أن محرك الإهتزاز في الموضع الصحيح بحيث سيكون محرك الإهتزاز قويًا، وحتى عبر الجهاز “.

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بالطبع هذه مجرد تصريحات، ويبقى أن نرى ما إذا كانت شركة OnePlus قد حسنت أداء محرك الإهتزاز فعلاً في الهاتف OnePlus 7 Pro أم لا. ومع ذلك، من المتوقع أن يأتي الهاتف OnePlus 7 Pro مع شاشة أفضل. ومن المتوقع أيضًا أن يضم كاميرات أفضل من تلك الموجودة في هواتف OnePlus الحالية. على أي حال، من المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسى العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.