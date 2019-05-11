الإعلان عن نسخة جديدة من الهاتف Huawei Y7 Prime 2019 مع واجهة خلفية مصنوعة من الجلد

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Y7 Prime 2019 في شهر يناير الماضي، ولكن قررت شركة Huawei الآن الكشف عن نسخة خاصة جديدة من هذا الهاتف تضم جلد إصطناعي في الواجهة الخلفية وذاكرة داخلية بحجم 64GB. وبالنسبة لبقية الجوانب الأخرى من الهاتف، فهي ظلت على حالها من دون تغيير.

وبالتالي هذا يعني أن النسخة الجديدة من الهاتف Huawei Y7 Prime 2019 تضم بدورها مواصفات تقنية تشمل شاشة +HD بحجم 6.26 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 450، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh. وعندما يتعلق الأمر بنظام التشغيل، فالهاتف Huawei Y7 Prime 2019 الجديد يأتي مسبقًا مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة EMUI 8.2.

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النسخة الجديدة من الهاتف Huawei Y7 Prime 2019 متاحة الآن في باكستان مقابل ما يعادل 220 دولار أمريكي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما هي الأسواق الأخرى التي ستحصل على هذا الهاتف.