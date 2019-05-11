بطارية الهاتف LG G8 ThinQ مدمجة بإحكام، ومن المستحيل إستبدالها

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن نظام التشغيل في هواتف LG لا يزال يستخدم بعض رسائل التحذير القديمة. في الواقع، لا يزال يعرض تحذيرًا بشأن عدم إزالة البطارية، على الرغم من حقيقة أن الشركات المصنعة لأجهزة الأندرويد، بما في ذلك شركة LG نفسها، لم تعد تستخدم البطاريات القابلة للإزالة في هواتفها الذكية الحديثة. بينما يعتبر هذا كتذكير بمدى حاجتك إلى الإعتناء بنظام التشغيل في هاتف LG الخاص بك، فيبدو أن التغيير الذي حصل عليه الهاتف LG G8 ThinQ يجعل الأمور أكثر تعقيدًا.

معظم الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم تأتي مع بطاريات مدمجة غير قابلة للإزالة بسهولة، ولكن هذا لا يعني بأنها غير قابلة للإستبدال تمامًا. يمكن أخذ الجهاز إلى مركز إصلاح معتمد لإستبدال البطارية، وفي حالة إذا كانت تميل إلى المغامرة كثيرًا، فأطلب بطارية جديدة عبر الإنترنت والأدوات اللازمة ثم قم بتفكيك الهاتف وإستبدال البطارية بنفسك.

ولكن شركة LG لا تمزح بشأن البطارية في الهاتف LG G8 ThinQ لأنها ستفسد الأمور إذا تم إزالتها. إتضح أنها مدرجة في مكانها مع لاصق دائم. وفي هذه الحالة، لم يتم توفير شريط لإزالة البطارية بسهولة، ولم يتم أيضًا إستخدام مادة لاصقة خفيفة. بدلا من ذلك، عندما تحاول إزالة البطارية، يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى ثنيها بسهولة، مما قد يؤدي إلى سحق طبقات الأنود والكاثود معًا، مما قد يتسبب في إحتراق البطارية. لذلك، بغض النظر عن مدى براعتك في إصلاح الأجهزة، فإذا قمت بشراء الهاتف LG G8 ThinQ، فمن الآمن عدم محاولة إستبدال البطارية بنفسك.

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تم إكتشاف ذلك من قبل اليوتيوب الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything عندما كان يحاول تفكيك الهاتف LG G8 ThinQ. شاهد الفيديو أدناه لترى بنفسك مدى صعوبة إخراج البطارية من هذا الهاتف.

بغض النظر عن هذا، فليس من الصعب للغاية في الواقع تفكيك المكونات الأخرى التي يسهل الوصول إليها. ليس ذلك فحسب، فالمكونات الداخلية المستخدمة في الهاتف عبارة عن وحدات إلى حد ما، لذا فمن الممكن إستبدال جميع المكونات، بإستثناء البطارية كما تعلمون.