انت الان تتابع تفاصيل خبر علماء: هذا ما فعلته البشرية بكوكب الأرض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 03:56 مساءً - أظهرت دراسة واسعة النطاق أجراها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعنيّ بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)، كيف أن النشاط البشري قد غير الكوكب على مدار الأعوام الـ50 الماضية.

شارك في الدراسة أكثر من 400 عالم وخبير؛ عملوا على مدار ثلاث سنوات على جمع وتحليل البيانات من أكثر من 15000 مصدر علمي وحكومي للمعلومات، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، السبت.

ونتيجة لذلك وجد العلماء أن نحو مليون نوع حيواني مهدد بالانقراض الآن، وانخفض عدد الأنواع المحلية على الأرض بنسبة 20%، وعلى وجه الخصوص 40% من البرمائيات، و33% من الشعاب المرجانية، وثلث الثدييات البحرية مهددة بالانقراض.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للعلماء، يستخدم أكثر من ثلث مساحة اليابسة و75% من احتياطي المياه العذبة للزراعة وتربية الحيوانات.

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ويتم استخراج نحو 60 مليار طن من الموارد المتجددة وغير المتجددة على هذا الكوكب كل عام، وقد زاد الإنتاج الزراعي ثلاثة أضعاف منذ عام 1970، وزاد حجم حصاد الخشب الخام بنسبة 45%. علاوة على ذلك انخفض إجمالي إنتاجية سطح الأرض على مدار 50 عاماً بنسبة 23%.

الباحثون ذكروا أن ما يتراوح بين 300 إلى 400 طن من المعادن الثقيلة، ومختلف النفايات الصناعية السامة، يتم تصريفها في مياه المحيط سنوياً؛ ما ينتج عنه نحو 400 "منطقة ميتة" في المحيطات تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 245 ألف كيلومتر مربع؛ وهو ما يتجاوز مساحة المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ذلك فقد زادت مساحة المدن منذ عام 1999.

يقول العلماء إن كل هذا قد أدى بالفعل إلى أن نحو 300 مليون شخص معرضون لخطر متزايد من الفيضانات والأعاصير، وبحلول عام 2050 من غير المرجح أن تتوقف هذه العملية السلبية على كوكب الأرض.

وقال رئيس الدراسة، روبرت واتسون، إن الإنسانية تدمر "أسس اقتصادها وسبل عيشها والأمن الغذائي وصحتها".

ومع ذلك، بحسب رأي واتسون، يمكن إيقاف هذه العملية إذا تمت إعادة تنظيم اجتماعي أساسي يتعلق بـ"العوامل التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمن ذلك النماذج والأهداف والقيم".