سلسلة هواتف Honor 20 Series تحصل على إعلان تشويقي جديد، وستأتي مع تصميم جديد

فاطمة أيت طالب - دبي -

من أجل إثارة الضجة حول سلسلة هواتف Honor 20 Series القادمة، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بنشر العديد من اللقطات التشويقية التي توضح تصميم هذه الهواتف والذي يركز على الموضة.

اليوم حصلنا على إعلان تشويقي آخر لسلسلة هواتف Honor 20 Series عبارة عن فيديو قصير. على الرغم من أننا لا نرى أيًا من الهواتف القادمة يظهر بشكل رسمي، فإن الأشياء المعروضة في الفيديو تشير إلى التصميم الفريد وقدرات الكاميرا. وتشير التسريبات السابقة المتعلقة بالهاتف Honor 20 Pro إلى أنه سيضم أربع كاميرات في الخلف بحيث ستضم الكاميرا الأساسية مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين ستضم الكاميرا الواسعة الزاوية مستشعر بدقة 16 ميغابكسل، والكاميرا المقربة مستشعر بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا الماكرو مستشعر بدقة 2 ميغابكسل.

قامت شركة Honor أيضًا بالكشف عن بعض التفاصيل المهمة حول تصميم Honor 20 Series. الهواتف في هذه السلسلة ستحصل على زجاج Dynamic Holographic المصنوع بإستخدام تكنولوجيا Triple 3D Mesh الجديدة. وتعمل تكنولوجيا التصنيع الجديدة على تجميع طبقات زجاجية متعددة، مع لون خاص وطلاء عميق في سطح زجاج واحد منحني ثلاثي الأبعاد.

تدعي شركة Honor أنه مقابل كل 100 غطاء خلفي، فإن 20 غطاء خلفي فقط هو الذي يفي بمعايير الجودة الخاصة بها وأن الواجهة الخلفية الجديدة مقاومة لبصمات الأصابع، مما يجعل الهاتف يبدو جيدًا في جميع الأوقات. ويمكن أن نتوقع قدوم هواتف Honor 20 الجديدة بالعديد من الألوان وإصدارات مختلفة. ويتميز تصميم هذه الهواتف كذلك بإطار من المعدن مع زجاج في الأمام والخلف، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب. عمومًا، سنرى كل ما كانت تطبخه لنا شركة Honor طيلة هذه الفترة في الحدث الذي ستعقده يوم 21 مايو بالعاصمة البريطانية لندن.