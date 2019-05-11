تكنولوجيا: تقارير: "أبل" تطور رقائق المعالج الخاص بهاتفها المنتظر "آيفون 11"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت، أن شركة أبل الأمريكية شرعت فى التحضير لهاتفها الجديد المنتظر آيفون 11، حيث بدأت تطوير رقائق المعالج الخاص بالهاتف، والتى تعد من العمليات الرئيسة والأساسية فى مسار تصنيع أى هاتف.
وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" أن شركة (TSMC) التايوانية بدأت تصنيع المعالج، الذى سيطلق عليه لقب "A13" ليخلف شريحة (A12 Bionic)، وكانت عملية إنتاج وتطوير هذه الرقائق قد بدأت الشهر الماضى، فيما يتوقع أن تستهل الشركة عملية الإنتاج الشاملة خلال الشهر الجارى.
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