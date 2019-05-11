لعبة Minecraft الأصلية أصبحت متوفرة الآن على المتصفح مجانًا

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تبحث عن وسيلة ممتعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بك؟ إذا كنت كذلك، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أنه للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاق لعبة Minecraft، قررت شركة مايكروسوفت الآن أن تتيح للمستخدمين تشغيل النسخة الأصلية من لعبة Minecraft على المتصفحات الخاصة بهم مجانًا. وجدير بالذكر أنه سيتم توفير إمكانية اللعب في الوضع الإبداعي فقط، مما يعني أنه لن تكون هناك وحوش لتقاتلها.

يبدو أيضًا أن اللاعبين سيكونون قادرين على دعوة ما يصل إلى تسعة أصدقاء آخرين للعب معهم، وكل ما على المستخدمين القيام به هو إرسال رابط لهم لينضموا إليهم. ومع ذلك، أوضح موقع GamesRadar أنه لا يمكن حفظ نسخة المتصفح من لعبة Minecraft، لذا فإن أي تقدم تحرزه سيختفي إذا أغلقت نافذة المتصفح أو إذا قمت بإعادة تشغيل الحاسوب الخاص بك.

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يعني هذا أنه إذا كنت تخطط للتعمق كثيرًا في اللعبة، فقد ترغب في التأكد من عدم تعطل المتصفح الخاص بك. يجب أن نشير أيضًا إلى أن Classic Minecraft هي النسخة الأصلية التي تم إطلاقها طوال تلك السنوات الماضية، وبالتالي هذا يعني أن بعض الميزات والتغييرات الحديثة التي حصلت عليها اللعبة في السنوات الأخيرة لن تكون موجودة.

اللاعبون سيحصلون فقط على 32 نوعًا مختلفًا من القطع للإختيار من بينها، والأمر الغريب هو أنه يبدو أن بعض الأخطاء التي كانت موجودة في لعبة Minecraft الأصلية موجودة بالفعل في هذه النسخة. عمومًا، في حالة إذا كنت مهتمًا بتجربة اللعبة، فتوجه إلى موقع Minecraft على الويب للتحقق منها.