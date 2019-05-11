مهندسون يطورون رقاقة جديدة غير قابلة للإختراق يمكن أن تمنع الهجمات حتى قبل أن تبدأ

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في جامعة ميشيغان الأمريكية تطوير معمارية جديدة للمعالجات ستسحن بشكل كبير من أمان الأجهزة التي تستخدمها. سوف تتمكن هذه الرقاقة غير القابلة للإختراق في الأساس من إحباط الهجمات حتى قبل أن تبدأ. هذا من شأنه أن يضع النماذج الحالية في راحة من الترقيعات الأمنية.
يمكن لرقاقة MORPHEUS القيام بذلك عن طريق تشفير وإعادة تعديل وحدات البت المهمة من الشفرة المصدرية والبيانات الخاصة بها بشكل عشوائي لنحو 20 مرة في الثانية. هذا أسرع بكثير من الوقت الذي يستغرقه القراصنة البشريون للقيام بالهجمات الإلكترونية للحصول على صلاحيات الدخول.
قال Todd Autin، أستاد علوم وهندسة الحاسوب في الجامعة : ” الناس يكتبون الشفرات المصدرية بإستمرار، وطالما أن هناك كود جديد، ستكون هناك أخطاء جديدة وثغرات أمنية جديدة “. وأضاف : ” مقاربة اليوم للتخلص من الثغرات الأمنية واحدة تلو الأخرى هي لعبة خاسرة “. وحتى لو عثر أحد القراصنة على خلل في MORPHEUS، فإن المعلومات المطلوبة من أجل إستغلال هذه الثغرة الأمنية ستختفي أساسًا بعد 50 جزءًا من الثانية.
وبخصوص هذا الموضوع، صرح أستاد علوم وهندسة الحاسوب، السيد Todd Autin بالقول : ” مع رقاقة MORPHEUS، حتى لو عثر أحد القراصنة على خلل، فإن المعلومات اللازمة لإستغلال هذه الثغرة الأمنية تختفي بعد 50 جزءًا من الثانية “. وخلص Todd Autin إلى أن MORPHEUS قد يكون النظام الأقرب ليتم وصفه بالنظام الآمني المستقبلي.
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