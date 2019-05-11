شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر "بلاى ستور" يقترح على المستخدمين إزالة التطبيقات غير المستخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد، أن شركة جوجل طرحت ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد، تتعلق بمتجر التطبيقات التابع لها "بلاى ستور"، والتى تتمثل فى إخبار المستخدم بإزالة التطبيقات غير المستخدمة، حيث سيقترح التطبيق على المستخدم التخلى عن التطبيقات التى لم يتم استخدامها منذ فترة طويلة.

ووفقا لما نشره موقع androidworld الأمريكى، فقد شاهد العديد من مستخدمى أندرويد، تنبيه من المتجر، يقترح عليهم التخلص من التطبيقات غيرالمستخدمة لديهم، وبمجرد الضغط على التنبيه، سيتم تحويلهم لصفحة التطبيق من أجل إلغاء تثبيته، ومن هناك يمكنك الضغط مرة أخرى للحصول على قائمة بالتطبيقات التى لم تستخدمها مؤخرًا.

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كذلك ينبغى ملاحظة أنه بعد كل إزالة تطبيق، سيعرض المتجر مساحة التخزين التى كان يشغلها، لكن على ما يبدو أن هذا التحديث يأتى من جهة الخادم، وهو ما يعنى أنه قد يحتاج بعض الوقت حتى يصل إلى كافة المستخدمين، خلال الفترة المقبلة.