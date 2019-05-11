شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطلق تطبيقا للهجات المصرية والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل، العملاقة للتكنولوجيا، عن إطلاق تطبيق Google Assistant فى مصر والسعودية، حيث سيكون بإمكانه فهم اللهجات المصرية والسعودية.

وبحسب موقع "كومز إم إى إيه"، المختص بشئون التكنولوجيا، فسيكون التطبيق متاحًا لأجهزة Android وأبل، وفى مصر سيتمكن المستخدمون من التحدث معه باللهجة المصرية.

وقال طارق عبد الله، المدير الإقليمى للتسويق لدى جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يجمع Google Assistant بين كل التكنولوجيا وأدوات الذكاء التى عملنا على بنائها منذ سنوات".

وتابع: "باستخدام التطبيق الجديد، يمكنك التحدث أو إرسال الرسائل النصية إلى جوجل بطريقة طبيعية، مما يساعدك على إنجاز المزيد فى حياتك اليومية."

وأضاف: "هذه هى الأحدث فى سلسلة من الميزات التى أطلقناها لمستخدمينا الناطقين بالعربية، ولن يتحسن التطبيق إلا بمرور الوقت إذ أنه يتعلم بمساعدة التعلم الآلى".

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تم تصميم البرنامج لمساعدة مستخدمى الإنترنت على إنجاز مهام مثل القيادة أو التمرين أثناء التنقل أو فى العمل، مثل ضبط الإنذارات أو البحث عن المعلومات على الويب، كما أنه قادر على القيام بـ "أشياء ممتعة" والإجابة على أسئلة مثل "هل تحبنى؟" بالاعتماد على اللحظات الثقافية الشهيرة مثل الموسيقى أو مقاطع الفيديو الشهيرة أو حتى الشعر العربى القديم، ويمكنه أيضا أن يقول النكات والغناء.

يمكن للمستخدمين تنشيط الخدمة من خلال تأكيد حصولهم على أحدث إصدار من نظام التشغيل المحمول الخاص بهم، وأن لغتهم مضبوطة على اللغة العربية، بعد تنزيل تطبيق Google وتنشيط Google Assistant، يمكنهم الاختيار بين العربية السعودية أو المصرية.

تم إطلاق Google Assistant فى الولايات المتحدة عام 2016، وهو متاح الآن على أكثر من مليار جهاز حول العالم.