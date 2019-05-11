7 نصائح لزيادة المبيعات باستخدام إنستاجرام لايف

يمكن للأنشطة التجارية الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين، وزيادة المبيعات من خلال إنستاجرام، وذلك عن طريق الاستعانة بميزة إنستاجرام لايف Instagram Live.

يَستخدم إنستاجرام للأعمال التجارية أكثر من 25 مليون شركة في جميع أنحاء العالم، ويقوم أكثر من 200 مليون مستخدم على إنستاجرام بزيارة حساب تجاري واحد على الأقل يوميًا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات لتسويق منتجاتها إلى الجمهور المناسب، دون إنفاق مبلغ ضخم على الإعلانات المدفوعة.

لاستخدام ميزة إنستاجرام لايف في تنمية نشاطك التجاري، ستحتاج إلى معرفة بعض العوامل، والسلوكيات التي تساعد في زيادة التفاعل مع مقاطع الفيديو المباشرة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

التفرد: تختلف مقاطع الفيديو على إنستاجرام لايف عن القصص، أو ميزات إنستاجرام الأخرى، حيث إنها لا تتاح إلا أثناء البث، ويمكن للمشاهدين الحاليين فقط التفاعل مع مقاطع الفيديو، وهذه الطبيعة الحصرية لمقاطع الفيديو تشجع على المشاركة.

حب الاستطلاع: نحن البشر فضوليون بطبيعتنا، ونحب متابعة كل جديد، لذلك يتفاعل الأشخاص مع البث المباشر؛ لأنهم مهتمون برؤية محتوى جديد قد يفقدونه.

التفاعل: الرغبة في المساهمة في البث المباشر تجذب الناس إلى إنستاجرام لايف، حيث يتيح البث المباشر للمشاهدين المشاركة في البث، كما أن فكرة كونك جزءًا من العرض، تعتبر مثيرة للغاية لبعض الناس.

التواصل الاجتماعي: نظرًا لأن مقاطع الفيديو المباشرة محدودة من حيث التوافر والمدة، فإن جمهورها أصغر، مما يمنح المشاهدين شعورًا بالمجتمع والصداقة، مع المشتركين الآخرين.

كما هو الحال مع كل شيء تقريبًا، فإن إنشاء محتوى فيديو مباشر جذاب يتطلب الممارسة، لذلك نقدم لك اليوم 7 نصائح لاستخدام إنستاجرام لايف في زيادة مبيعات نشاطك التجاري:

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1- إبراز الجانب الإنساني في المحتوى:

تُعد أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام ميزة إنستاجرام لايف، هي السماح للمتابعين بالتواصل معك بشكل أكثر حميمية. ولمساعدة المشاهدين على الشعور بهذا الاتصال، خصص فيديوهات تظهر فيها بنفسك للتحدث مع الجمهور، وحافظ على التواصل المباشر معهم.

2- عدم التقيد بنص محدد:

سيكون التواصل طبيعيًا بشكل أكبر مع متابعيك، إذا كنت تتحدث بحرية دون استخدام نص محدد ومكتوب، ربما لا تستطيع تقديم فيديو مباشر مثالي باستمرار، لكن لا توجد مشكلة في ذلك؛ أنت بشر، وسيقدِّر المتابعون رؤية هذا الجانب منك.

يمكنك إعداد قائمة بالنقاط التي تريد مناقشتها خلال البث المباشر، ومن المفيد أن تقوم بإجراء تدريب عملي على الفيديو المباشر الخاص بك سابقًا.

3- اُقرنْ منتجاتك بقصص:

من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير أثناء البث المباشر التركيز على أنفسهم، وذلك عن طريق الإجابة على الأسئلة الكلاسيكية الشائعة:

من أنا؟

ماذا أفعل؟ / ماذا تفعل شركتي؟

كيف يتميز المنتج أو الخدمة المُقدمة؟

لماذا يجب عليك شراء أو دعم منتجي؟

هذا النمط لطيف، ولكن عند استخدامه سيبدو وكأنه مقطع فيديو مقيد بنص مكتوب قَبلًا، وغالبًا لن يحقق نتائج مثالية، لذلك حاول إنشاء محتوى فيديو مباشر أكثر إقناعًا، من خلال تحويل تركيزك من نفسك إلى جمهورك.

من المهم جدًا تحديد سبب اهتمام جمهورك بعلامتك التجارية منذ البداية، وبناء عليه سيكون لديك مساحة لشرح كيف يمكن لمنتجك تحسين حياتهم، والإجراءات الملموسة التي ينبغي عليهم اتخاذها.

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حاول تقسيم مقاطع الفيديو المباشرة التي تقدمها إلى ثلاثة محاور: الإعداد، والمواجهة، والقرار، وضع نفسك في مكان جمهورك، واسأل الأسئلة التالية من منظورهم:

الإعداد: لماذا يجب أن أهتم بك أو بشركتك؟

المواجهة: كيف سيعزز منتجك حياتي؟

القرار: ما الإجراء الذي يجب اتخاذه؟

أثناء تحضير البث المباشر، وإنشاء قائمة النقاط التي ستتحدث فيها، تأكد من أن الفيديو الخاص بك يجيب على الأسئلة الثلاثة السابقة. وهذا لن يؤدي إلى زيادة معدل المشاركة فحسب، ولكنه أيضًا سيقرن منتجك بقصة مقنعة تؤثر على المتابعين، وتساعدهم على اتخاذ قرار سريع بالشراء.

4- توصيل رسالتك التسويقية بسرعة:

العنصر الأكثر أهمية في نجاح إنستاجرام لايف هو القدرة على جذب جمهورك خلال الثواني القليلة الأولى، وللقيام بذلك؛ يجب توصيل رسالتك التسويقية مبكرًا وبسرعة. كما يجب ألا تزيد مدة بث إنستاجرام لايف على خمس دقائق.

احرص على نشر مقاطع فيديو قصيرة على أساس منتظم، حيث إن تدريب جمهورك على توقع مقاطع فيديو قصيرة، وشيقة، وتوصيل الرسالة بسرعة سيساعد في نمو قاعدة المتابعين، وزيادة عدد العملاء المحتملين لعلامتك التجارية.

5- التحدث بوضوح وبساطة:

تذكّر أنك تقوم بتسجيل فيديو مباشر قادر على جذب المشاهدين من جميع أنحاء العالم، لذلك استخدم صوتًا ثابتًا، ولغة واضحة وبسيطة، وسهلة الفهم، من أجل التواصل الفعال مع الجميع، واحرص على استخدم عبارات مباشرة ومختصرة، لا تُنسى، وحاول الحفاظ على طول كل جملة، بحيث تكون أقلَّ من 140 حرفًا.

6- تشجيع التفاعل، وردود فعل الجمهور:

يُفضل الأشخاص مقاطع الفيديو المباشرة؛ لأنهم يتحمسون للمشاركة معك، وهذا ما يجعل ميزة إنستاجرام لايف مختلفة عن كل ميزات التطبيق الأخرى، حيث إنها تتيح لك الاستماع إلى جمهور علامتك التجارية، والرد عليهم مباشرة.

وهذا سيساعد في جذب المزيد من الإعجابات والتعليقات، ودفع المزيد من الأشخاص إلى المشاركة، لذلك احرص على استخدام التطبيقات التي ترسل لك إشعارات عند نشر التعليقات، حتى تتمكن من الرد في الوقت المناسب.

7- تضمين الدعوة لاتخاذ إجراء Call-To-Action:

لا تنس أن بعض الأهداف الرئيسية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي زيادة الوعي بالعلامة التجارية، والمشاركة من أجل بناء علاقات مع العملاء المحتملين؛ إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى استخدام الدعوة لاتخاذ إجراء Call-To-Action.

ويمكن الاستفادة منها في إنستاجرام لايف بشكل كبير؛ لأن المشاهدين المنتظمين للبث المباشر يشعرون بالفعل بالحماس تجاه علامتك التجارية، ومن ثَمّ لديهم الرغبة في التصرف بناء على ما تقوم بتضمينه من دعوات لاتخاذ إجراءات معينة، مثل: زيارة موقع الويب الخاص بك، أو صفحة المنتج، أو الشراء مباشرة.