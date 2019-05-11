تكنولوجيا: كوالكوم تقدم مساعد جوجل و تقنية الإتصال السريع في إصدارات جديدة من السماعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتعاون كلاً من كوالكوم وجوجل لدعم صانعي السماعات الذكية بالأدوات اللازمة لتطوير السماعات وإضافة مساعد جوجل الإفتراضي وتقنية Fast Pair وذلك من خلال منصة السماعات الذكية.

بدأت كلاً من جوجل وكوالكوم شراكة جديدة مؤخراً لدمج مساعد جوجل الإفتراضي في مزيد من إصدارات السماعات الذكية من الشركات المختلفة، كما تقدم كلا الشركتين الأدوات التي تدعم إضافة تقنية Fast Pair أيضاً من خلال منصة السماعات الذكية، حيث من المقرر أن تدعم تقنية Fast Pair ميزة الإتصال السريع والتبديل بين هواتف الأندويد بالإصدرات المختلفة من نظام التشغيل.

وتأتي منصة السماعات الذكية من جوجل وكوالكوم لتكون تصميم مرجعي لصانعي السماعات الذكية، لتتيح لمطوري السماعات إستخدام الأدوات التي تتيح إضافة مساعد جوجل وتقنية الإتصال السريع، حيث تقدم كوالكوم في منصة السماعات الذكية رقاقات البلوتوث ذات الطاقة المنخفضة والتي تختلف في قدرتها لتتيح لصانعي السماعات إختيار القدرة التي تتوافق مع مستوى تسعير السماعات.

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أيضاً إلى جانب إضافة مساعد جوجل الإفتراضي إلى إصدارات جديدة من السماعات، تقدم جوجل وكوالكوم نظام Fast Pair الذي يتيح الإتصال السريع للسماعات مع الهواتف الذكية، مع إمكانية التبديل بسلاسة بين هواتف الأندوريد التي تعمل بنظام تشغيل 6.0 فما فوق، لتقدم للمستخدمين تجربة سلسة في السماعات الذكية لتوصيل السماعات والتشغيل بشكل مباشر عند التبديل بين الهواتف.

يذكر أن منصة جوجل وكوالكوم للسماعات الذكية ستدعم إضافة كلاً من مساعد جوجل الإفتراضي ونظام Fast Pair إلى الكثير من الإصدارات القادمة من السماعات الذكية مع إختلاف مستوى التسعير.

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