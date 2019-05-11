آبل تتوقف عن بيع شاشات LG UltraFine في متاجر التجزئة الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة آبل أنها ستتوقف عن صنع الشاشات الخاصة بها، كان ذلك بمثابة ظهور مشكلة جديدة لعشاق حواسيب Mac. في حين أنها لم تكن رخيصة تمامًا، إلا أن حقيقة تصميمها الذي يجعلها تبدو وكأنها حواسيب iMac ساعدت في جعل التصميم العام متناسقًا. بدلا من ذلك، قررت شركة آبل التعاون مع شركة LG لإطلاق الشاشتين LG UltraFine 4K و LG UltraFine 5K المصممة خصيصًا لحواسيب Mac.

ومع ذلك، يبدو أن شراكة آبل مع LG إنتهت. ووفقا لموقع MacRumors، فيبدو أن شركة آبل لم تعد تبيع شاشات LG UltraFine 5K في متاجرها. تم إدراج الشاشة على أنها ‘ نفدت “، وتم الإشارة كذلك إلى أنها غير متوفرة أيضًا للإستلام في متاجر التجزئة التابعة لشركة آبل.

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بطبيعة الحال، من الممكن أن يعني ذلك بأن شاشات LG UltraFine 5K نفدت بالفعل، وأنه قد يتم تجديد المخزون في المستقبل. ومع ذلك، فقد صدرت عدة تقارير في الشهر الماضي لمحت إلى أن شاشة LG UltraFine 4K نفدت أيضًا، وقد أدى ذلك إلى ظهور تكهنات مفادها أن شركة آبل لم تعد مهتمة ببيع شاشات LG.

لقد سمعنا أيضًا شائعات تقول بأن شركة آبل تخطط لإطلاق الشاشة الخاصة بها والتي ستأتي بحجم 32 إنش وبدقة 6K، مما يعزز التكهنات بأن شركة آبل تقوم بالتخلص التدريجي من شاشات LG UltraFine. عمومًا، يرجى التعامل مع كل ما قيل الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن سيتعين علينا الإنتظار ونرى ما ستؤول إليه الأمور في نهاية المطاف.