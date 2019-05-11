المؤسس المشارك للفيسبوك يريد أن يتم فصل الشبكة الإجتماعية

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر الفيسبوك هي الشبكة الإجتماعية الأكثر إستخدامًا على هذا الكوكب ولا تتمتع أي خدمة أخرى بذلك التأثير الذي تتمتع به هذه الشبكة الإجتماعية. من الواضح أن هذا أدى إلى مخاوف بشأن المنافسة في السوق، حيث دعا البعض إلى فصل الشبكة الإجتماعية. أحد الأشخاص الذين قرروا الإنضمام إلى قائمة المطالبين بذلك هو السيد Chris Hughes الذي يعتبر واحدًا من مؤسسي الفيسبوك.

كان Chris Hughes جزءًا من الفريق الذي ساهم في إنشاء شبكة الفيسبوك مع مارك زوكربيرج في مسكنه بجامعة هارفارد منذ حوالي 15 عامًا. كتب Chris Hughes في مقال إفتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز أنه ينبغي على لجنة التجارة الفيدرالية عكس إستحواذ الفيسبوك على WhatsApp و Instagram لزيادة المنافسة في سوق خدمات الدردشة ووسائل التواصل الإجتماعي.

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يجادل Chris Hughes بأن الفيسبوك أصبحت إحتكارية مما أدى إلى تقليص المنافسة، وهذا ما أدى بدوره إلى تقليص الإبتكار. ليس هناك بديل للفيسبوك، لذا ليس لدى المستخدمين سوى خيار إستخدام هذه الشبكة الإجتماعية أو الإمتناع عن ذلك من دون أي تطبيق بديل. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح السيد Chris Hughes بأنه لم يتم إطلاق أي شبكة إجتماعية جديدة منذ العام 2011 وأن 84 في المئة من النفقات على إعلانات الشبكات الإجتماعية تذهب إلى الفيسبوك.

علق السيد Chris Hughes أيضًا على قوة مارك زوكربيرج داخل الشركة أيضًا، موضحًا أن ملكيته لغالبية أسهم الفيسبوك يعني أنه لا يوجد فحص داخلي لسلطته. ويقول السيد Chris Hughes : ” مارك شخص طيب ولطيف، ولكنني غاضب من أن تركيزه على النمو دفعه إلى التضحية بالأمن وملاطفة النقرات “.