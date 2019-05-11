الهاتف Asus ZenFone 6 في يظهر في فيديوهات مع شاشة قابلة للسحب في إتجاهين

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus Zenfone 6 في اليوم 16 من شهر مايو الجاري، ولكنه ظهر للتو في إثنين من الفيديوهات مع تصميم قابل للسحب في إتجاهين.

يظهر الفيديو الأول الهاتف مع كاميرا أمامية مزدوجة والتي يمكن الوصول إليها من خلال سحب الشاشة إلى الأسفل. وعندما يتم سحب الشاشة إلى الأعلى، فسوف ترى مكبر الصوت الأمامي. يمكنك أيضًا أن ترى أن الهاتف مزود بشاشة خالية من القطع أو الثقب، وأن واجهته الخلفية تضم كاميرتين يتواجد أدناها مستشعر بصمات الأصابع. وبالنسبة للجزء السفلي من الهاتف، فهو يضم منفذ USB Type-C، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm.

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يظهر الفيديو الثاني الهاتف Asus Zenfone 6 مع تصميم مربع الشكل قليلاً، ولكنه يحتوي أيضًا على شاشة قابلة للسحب في إتجاهين، فمن خلال سحب الشاشة إلى الأسفل ستصل إلى الكاميرا الأمامية، في حين ستصل إلى عناصر التحكم في الكاميرا من خلال سحب الشاشة إلى الأعلى. وفي الخلف، نرى كاميرتين ومستشعر بصمات الأصابع، في حين نرى منفذ USB Type-C ومكبر الصوت والميكروفون في الجزء السفلي من الجهاز.

أكدت صورة نشرتها شركة Asus يوم أمس أن الهاتف Asus Zenfone 6 سيضم منفذ السماعات 3.5mm في الأسفل. حسنًا، نحن لا نرى ذلك في التصميم الثاني، مما يعني أنه إما مزيف أو أن الهاتف Asus Zenfone 6 سيأتي بنسختين مختلفتين.



