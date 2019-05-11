انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تغرِّم فيسبوك 271 ألف دولار بسبب انتهاك خصوصية البيانات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 09:50 صباحاً - قالت الهيئة التركية المعنية بحماية البيانات الشخصية، اليوم الجمعة، إنها فرضت على فيسبوك غرامة قدرها 1.65 مليون ليرة (270 ألفاً و976 دولاراً) في أبريل الماضي بسبب خطأ أدى إلى انتهاك بيانات خاصة.

وأشارت الهيئة إلى بيان أصدرته فيسبوك في ديسمبر الماضي، قالت فيه إن الشركة اكتشفت ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات (إيه.بي.آي)، ممّا سمح لتطبيقات خارجية بالاطلاع على صور مستخدمي فيسبوك.

وقالت الهيئة التركية إن نحو 300 ألف مستخدم في تركيا تضرروا من انتهاك بياناتهم الخاصة.

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وأضافت أن ثغرة البرمجة المذكورة استمرت لمدة 12 يوماً في سبتمبر من العام الماضي، وأن عدم تدخل فيسبوك في الوقت المناسب يكشف عن قصور في التقنيات الاحتياطية للتصدي لذلك.

وتخضع فيسبوك لتدقيق من هيئات تنظيمية حول العالم حول ممارسات تبادل البيانات، فضلاً عن خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة على شبكاتها.

ويحث بعض المشرعين الأمريكيين على التحرك نحو تقسيم شركات التكنولوجيا الكبيرة، والتحقيق بشأن الاحتكار، بالإضافة إلى وضع قواعد تنظيمية اتحادية لحماية الخصوصية.