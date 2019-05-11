تكنولوجيا: عباداتك فى تطبيق.. iPray ينظم لك أوقات الصلاة ويحدد القبلة فى أى مكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتاج إلى بعض التطبيقات التى ستنظم لك عباداتك فى أى مكان حتى يمر شهر رمضان بكل طقوسه الدينية دون أى مشكلة فى حال سفرك بشكل خاص، لذلك نقدم لك تطبيقا ينظم لك مواعيد الصلاة والقبلة التى ستتخذها أينما كنت.
ووفقا لما ذكره موقع "digitaltrends" التكنولوجي، تم تصميم تطبيق iPray للعثور على موقعك بالضبط ومنطقتك الزمنية، وإعلامك بموعد بدء الصلوات الخمس.
تطبيق i pray
يمكنك وضع جهازك ببساطة في الوضع الأفقي "landscape mode" لعرض جدول الصلاة المقبل.
كما يشمل iPray أيضًا ميزة Qibla Compass ، التي توجهك في اتجاه مكة وتبلغك بمرحلة القمر الحالية وموقعه، ولن يوجهك التطبيق أبدًا في الاتجاه الخاطئ خلال شهر رمضان.
ويمكن تحميل التطبيق على أى من الأجهزة لنظام iOS أو لنظام أندرويد، فقط من خلال البحث عن فى متجر تطبيقاتك.
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