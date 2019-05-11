الأرصاد تصدم الصائمين: موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. وهذا هو موعد انكسارها

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت "سادس أيام رمضان"، يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، بداية من اليوم، تستمر حتى نهاية الإسبوع، حيث من المتوقع أن تفوق درجات الحرارة المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام لتصل في القاهرة إلى 32 درجة مئوية، على أن تستمر في الارتفاع التدريجي.

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3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 32

شبين الكوم 17 32

طنطا 16 31

دمنهور 16 30

الإسكندرية 15 29

بلطيم 16 27

مطروح 15 25

السلوم 16 23

سيوة 18 36

بورسعيد 16 25

دمياط 17 25

الزقازيق 17 32

الإسماعيلية 14 31

السويس 16 31

العريش 14 26

رفح 14 26

رأس سدر 16 30

نخل 09 30

نويبع 20 31

طابا 14 30

كاترين 12 26

الطور 20 32

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 33

مرسى علم 18 34

الفيوم 16 33

بنى سويف 16 33

المنيا 16 33

أسيوط 17 33

سوهاج 19 33

قنا 19 33

الأقصر 18 34

أسوان 20 35

أبو سمبل 19 35

الوادي الجديد 16 34

شلاتين 20 30

أبو رماد 21 31

حلايب 22 28