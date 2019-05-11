شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام .. كيف يعتمد المستخدمون على أنظمة جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن ارتفاع نسبة هواتف وأجهزة الأندرويد التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 إلى أكثر من نسبة 10%، إذ تم دفع تحديث أندرويد 9 Pie لأجهزة وهواتف أندرويد بأداء أسرع من الإصدار السابق.

وبحسب موقع gsmarena الهندى، جاء أندرويد أوريو فى أغسطس 2017، وقد استغرق حتى يوليو 2018 لكسر 10 ٪، في حين تم إطلاق Pie في أغسطس 2018 وتجاوز علامة 10٪ قبل شهرين، وبالنظر إلى باقي الإصدارات ونسبة استحواذها على هواتف المستخدمين، نجد أنها كتالي:

- أندرويد 9 : حوالى 10.4%.

- أندرويد أوريو 8.0: حوالى 28.3%.

- أندرويد نوجا 7: حوالى 19.2%.

- أندرويد مارشميلو 6: حوالى 16.9%.

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- أندرويد لولي بوب: حوالى 14.5%.

- أندرويد كيت كات: حوالى 6.9%.

- أندرويد جيلي بين: حوالى 3.2%.

- أندرويد أيس كريم: حوالى 0.3%.

- أندرويد خبز الجنزبيل: حوالى 0.3%.