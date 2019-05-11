شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. تعرف على قصة إميل برلينر مخترع الميكرفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم من وراء اختراع الميكروفون، إنه مخترع يسمى إميل برلينر، تمكن من ابتكار أداة تحول الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية، ثم يتم تغيير هذه الإشارات إلى الموجات الصوتية في مكبرات الصوت، ونقدم حلقة من حلقات سلسلة "الجندى المجهول" عن صاحب ابتكار الميكرفون لرصد كل تفاصيل القصة.

وفقا لما ذكره موقع " Whoinventedit"، فإن العالم تشارلز ويتستون أول من استخدم كلمة الميكروفون لكنه لم يخترعه، فكان مخترع الميكروفون هو إميل برلينر، الذى ولد في عام 1851 في هانوفر بألمانيا، وفي سن الـ 19 انتقل إلى العاصمة واشنطن حيث درس الفيزياء.

وأصبح برلينر مهتما جدا بالتطورات الجديدة في تكنولوجيا الصوت، على وجه التحديد الفونوجراف والهاتف، حيث اخترع أول ميكروفون، واشترت شركة بيل براءة الاختراع منه ووظفته في بوسطن بماساتشوستس، حيث عاش هناك من 1877 إلى 1883 عندما عاد إلى العاصمة.

وقد حصل برلينر على براءة اختراع من الجراموفون أو الفونوجراف في عام 1887، وكان ذلك بعد 6 سنوات من حصوله على الجنسية الأمريكية، فيما شملت اختراعاته الأخرى نموذج أولي للمروحية.

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أول ميكرفون

قصة اختراعه للميكرفون

اخترع بيرلنر الميكروفون بعد رؤية الهاتف الجديد في العمل لأول مرة، فقد لاحظ أن جودة الصوت لم تكن جيدة جدًا، وتساءل كيف يمكن أن يجعله أفضل، وفي عام 1876 في سن الـ 25، اخترع برلينر أول ميكروفون، والذي كان الإرسال الصوتي المحسن للهاتف.

يعمل الميكروفون على تضخيم الصوت البشري العادي من خلال مكبرات الصوت، وكانت الشركة صاحبة أول هواتف فى ذلك الوقت سعيدة جدا بالاختراع، حيث باع برلينر براءة الاختراع لهم بمبلغ 50 ألف دولار.