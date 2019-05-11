شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق أداة ذكاء اصطناعى تضبط النحو والمصطلحات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة من نوعها، تتخذ مايكروسوفت خطوات لإضافة أداة تحرير لـ"word"، يمكنه من خلالها باستخدام الذكاء الاصطناعى التوصية باقتراحات فى أى وقت قد يرغب المستخدمون في جعل كتاباتهم صحيحة بشكل نحوي وسياسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تستخدم الأداة التي تسمى "Ideas in Word"، التعلم الآلي ومنصة مطور Graph في مايكروسوفت لتقديم اقتراحات عندما تشعر أن المستخدمين قد يرغبون في تحسين كتاباتهم، والتى تم الكشف عنها هذا الأسبوع في مؤتمر مطور برامج Build Build السنوي من مايكروسوفت في سياتل.

وتشمل طريقة عمل الأداة أن يرى المستخدمون علامة تبويب في شريط أدوات الـ Word تسمى "أفكار" ، حيث قد تشير لأنظمة الذكاء الاصطناعي إلى قيام المستخدمين بإجراء تحسينات على كتاباتهم حول الوضوح والدقة والشكليات والشمولية واتفاقيات الترقيم والمراجع الجغرافية السياسية الحساسة والمفردات.

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على سبيل المثال ، قالت مايكروسوفت إن خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بها قد توحي بأن يقوم المستخدمون باستبدال كلمة "شرطي" بكلمة "ضابط شرطة" في محاولة لتكون أكثر شمولية، ومثال آخر قد يتضمن الذكاء الاصطناعى، حيث يقترح للمستخدمون كتابة "شخص لديه إعاقة" بدلاً من "شخص معاق".

وسيتم إطلاق الأداة فقط لمستخدمي Word Online في الوقت الحالي، وهو الإصدار السحابي لبرنامج معالجة النصوص من مايكروسوفت.