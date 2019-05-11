شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختار لندن كمقر لخدمات WhatsApp Payments والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك اختارت لندن كقاعدة للانطلاق العالمى لخدمة المدفوعات الرقمية على منصة التراسل الفورى واتس آب، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن واتس آب سيوظف ما يقرب من 100 شخص فى لندن للتركيز على خدمة المدفوعات الرقمية وسيتم تعيين موظفين إضافيين للعمليات فى دبلن.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن واتس آب يمتلك 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا على مستوى العالم، فيما كشف التقرير أن موظفى الهندسة التقنية الجدد ذوى المهارات العالية سيقومون بإنشاء ميزة للمدفوعات بالإضافة إلى المنتجات التى تركز على السلامة والبريد المزعج الذى يؤرق المستخدمين داخل التطبيق.

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ونقلت الصحيفة عن "ماثيو إيديما "، الرئيس التنفيذى للعمليات فى واتس اب، قوله "إن واتس آب هى خدمة عالمية بحق وستساعدنا هذه الفرق فى توفير مدفوعات واتس آب وغيرها من الميزات الرائعة لمستخدمينا فى كل مكان"، فيما يوجد فى واتس آب ما يقرب من 400 موظف على مستوى العالم، وقد أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، فى 24 أبريل أن الشركة تعمل بنشاط لإطلاق مدفوعات واتس آب فى العديد من دول العالم بما فى ذلك الهند.

وقال زوكربيرج:" لدينا اختبار يتم تشغيله فى الهند لتطبيق واتس آب الآن، ونأمل أن نطلقه فى عدة بلدان أخرى فى مرحلة ما، لكننى لا أريد وضع إطار زمنى على ذلك هنا، لكن هذا شيء نشارك فيه بنشاط ".