شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: معظم لاعبى الفيديو بأمريكا يفضلون اللعب على هواتفهم وينفقون مبالغ كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير أن متوسط ​عمر لاعبي الفيديو في الولايات المتحدة 33 عامًا، ويفضلون اللعب على هواتفهم الذكية وينفقون مبالغ كبيرة على المحتوى.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي البحث السنوي من جمعية برامج الترفيه (ESA) في الوقت الذي تعيد فيه المزيد من الأسر الأمريكية التفكير في كيفية وضع حدود للأطفال الذين يحبون الألعاب وكيفية تخصيص ميزانياتهم الترفيهية في عصر البث، حيث تم إنفاق مبلغ 43.4 مليار دولار في عام 2018 على المحتوى فقط، على عكس الأجهزة والملحقات.

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ومن بين ألعاب الدفع مقابل اللعب الأكثر شيوعا، احتلت كل من ألعاب كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 3 و ريد ديد ريدمبشن 2 و NBA 2K19 المراكز الأولى لمعظم الوحدات المباعة ولكن القائمة لم تتضمن ألعابًا مجانية مثل "Fortnite".

وهناك حوالى 65 % من البالغين في الولايات المتحدة، أو أكثر من 164 مليون شخص يلعبون الألعاب، حيث يلعب 60 % من اللاعبين ألعابهم على هواتفهم الذكية، على الرغم من أن نصفهم يلعبون أيضًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الألعاب المتخصصة.